I compagni di scuola a teatro in onore di Giak

Sarà con uno spettacolo del laboratorio teatrale extracurriculare che il liceo artistico Policarpo Petrocchi (distaccamento Quarrata), darà il proprio contributo all’associazione "Giak il Nuotatore Volante", intitolata al giovane Giacomo Di Napoli. Il prossimo 10 marzo, venerdì, alle ore 21, sul palcoscenico del teatro Gabriele D’Annunzio del convitto Cicognini di Prato, gli studenti porteranno in scena la commedia "La novella dell’amore cieco". L’ingresso, a offerta libera, consentirà di devolvere l’incasso della serata all’associazione. Giak era stato uno studente brillante del liceo Petrocchi di Quarrata dove si era diplomato nel 2020 e il suo ricordo è ancora presente e commosso tra gli insegnanti e gli ex compagni di scuola, tuttora sconvolti per la perdita, appena sette mesi fa, del giovane. Il ventenne campione italiano di acrobazia in aliante, lo ricordiamo, ha tragicamente perso la vita a Castel Viscardo (Terni), mentre si allenava per i campionati mondiali.

Ma per i professori, per gli studenti e per la preside Elisabetta Pastacaldi, la memoria di Giacomo resterà sempre viva nel liceo artistico, tanto che l’aula laboratorio di Architettura adesso porta il nome del giovanissimo atleta nuotatore e campione di volo. Da quando è nata l’associazione, voluta dalla famiglia, e che persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione al mondo scolastico e sportivo, sono partite molte iniziative per contribuire alla Fondazione di Giak e il "suo" liceo non ha voluto mancare all’appello. "Si tratta di una commedia ambientata nel medioevo, divertente, ma con spunti di riflessione – ha spiegato Daniele Rossi, vicepreside del plesso, che era stato anche uno dei docenti della classe di Giacomo – era uno spettacolo che avevamo già realizzato tempo fa, ma adesso questa replica nasce dalla volontà della scuola e degli studenti di fare la nostra parte nel dare supporto all’associazione".

Le prove per la messa in scena sono già iniziate: a lavorare allo spettacolo, insieme agli studenti della classe quarta, alcuni ex alunni e le insegnanti Laura Ferro ed Elena Danti per scenografie, costumi, tecniche di recitazione, oltre a Rossi che si è occupato soprattutto della sceneggiatura e della grafica. Vista la capienza contenuta del teatro del Cicognini, circa 160 posti, è obbligatoria la prenotazione. Non è escluso comunque che in seguito possano esserci repliche dello spettacolo. L’evento gode del patrocinio del Comune di Prato.

Daniela Gori