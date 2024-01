I comitati dopo il summit: "La Montalese è strategica"

Una ripresa del dialogo fra Comune di Pistoia, Comune di Montale e Provincia. Lo sollecitano i comitati di Pontenuovo - Santomato - Chiesina Montalese. Un appello che arriva dopo che, nei giorni scorsi si sono incontrati i i rappresentanti dei comitati con il vice presidente della provincia Ferdinando Betti, l’architetto Michela Mochi e l’Ingegner Marco Gori, per prendere visione del tracciato della Variante Montalese che collegherà via Mariotti (Sant’Agostino) a via Berlinguer (Montale), in modo da liberare dal traffico pesante gli abitati di Pontenuovo e Santomato e creare un asse di collegamento diretto con Prato e la nuova viabilità legata al nuovo casello autostradale. I comitati, in una nota, esprimono ferma volontà di veder proseguire l’iter di progettazione della strada, in particolare visto che il consiglio regionale ha approvato. Prima di Natale, un ordine del giorno all’unanimità, con cui dichiara la sua disponibilità a finanziare con 300mila euro la progettazione esecutiva. "Restano alcune perplessità sul tracciato, che i Comitati auspicano di poter risolvere nelle fasi di confronto con l’amministrazione e la cittadinanza", sottolinea la nota auspicando una ripresa del confronto per realizzare un’opera ritenuta strategica.