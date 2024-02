I cinquant’anni dell’Istituto della Resistenza

Assieme a tanto lavoro fatto c’è tanto altro lavoro da fare per rendere onore non solo all’attività ordinaria, ma anche all’anniversario tondo dei cinquant’antanni del 2024. Come festeggiarlo l’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia (Isrpt) lo ha ben chiaro: proseguire con l’impegno nella didattica, investire nelle ricorrenze del calendario civile, "fortemente convinti che la conoscenza storica sia strumento indispensabile per una discussione critica del presente". Per tutti continueranno a essere fruibili biblioteca e archivio per le consuete dodici ore settimanali, verranno pubblicati due numeri della rivista Farestoria, gli atti del seminario "Condanne a morte, fucilazioni sommarie, decimazioni nella Grande Guerra: una questione ancora aperta" e il libro fotografico "La Linea Gotica a Pistoia e a Prato" mentre sarà dato impulso a un nuovo studio sul tema "I partigiani pistoiesi combattenti in Jugoslavia" a cura di Eric Gobetti. Proprio a questo proposito è stato lanciato un appello di ricerca materiali rivolto a tutta la cittadinanza di Pistoia e provincia (per segnalazioni: [email protected]).

In ballo, a celebrazione del mezzo secolo, c’è inoltre la messa a bando di una borsa di ricerca intitolata "1974-2024: mezzo secolo di storia dell’Isrpt", che si concluderà con una serie di iniziative pubbliche e la stampa di un volume dedicato. Guardando ancora a quel che verrà, l’Isrpt contribuirà ancora alla riuscita delle prossime edizioni del Pistoia Docufilm Festival e dell’innovativo format del festival Fact Checking, con una nuova serie di percorsi per il progetto "Passi di storia" e la messa a punto di una mostra dedicata alla Linea Gotica e all’occupazione tedesca nel pistoiese.

Ma l’operatività dell’Istituto va oltre la città e si inserisce nella più ampia rete degli istituti gemelli toscani, con una pianificazione comune attorno all’80esimo anniversario della Liberazione che cade proprio nel 2024. Se ancora non bastasse, il nostro Istituto nel 2024 avvierà la catalogazione di circa trecento volumi di recente acquisto, proseguendo nel riordino di materiali e fondi già presenti in archivio o donati. C’è poi un altro traguardo che l’Istituto vorrebbe raggiungere quest’anno che guarda alla dolorosa scomparsa del consigliere Edoardo Lombardi, morto con la compagna Ester in un incidente stradale nel dicembre scorso.

"Tanti ricordi ci legano a lui – scrivono dall’Isrpt - e vorremmo onorarlo degnamente con l’intitolazione della biblioteca, con varie iniziative e con la pubblicazione della ‘Guida ai materiali archivistici per lo studio dell’occupazione tedesca di Pistoia’ a cui Edoardo stava lavorando". Per chi desiderasse associarsi all’Isrpt, la quota è di 20 euro per gli ordinari, 10 per gli studenti, con possibilità di versare anche la ‘quota sostenitore’ (50 euro); adesioni in sede oppure tramite bollettino (conto corrente 10443513 intestato a Isrpt) o conto corrente bancario (Iban: IT66Z0306913834100000000722).

linda meoni