I cento anni di Maria Concetta De Angelis. Festa insieme al sindaco e a tutta la famiglia

Un secolo di vita, di dedizione al lavoro e amore per la sua grande famiglia che l’11 marzo si è riunita attorno alla signora Maria Concetta De Angelis per celebrare i suoi cento anni. Un traguardo certo non così comune che tutta l’amministrazione di Pieve a Nievole, con il sindaco e la giunta, rappresentando l’intera cittadinanza, ha voluto festeggiare: "Esprimiamo i più sentiti auguri alla signora Maria Concetta, esempio di forza, saggezza e affetto per tutti coloro che le sono vicini. La sua lunga vita, vissuta con impegno e generosità, è un patrimonio di valori per l’intera comunità. Il Comune di Pieve a Nievole si unisce con affetto alla famiglia Piliero nel celebrare questo importante traguardo, augurando a Maria Concetta ancora tanta salute, serenità e momenti felici circondata dall’amore dei suoi cari".