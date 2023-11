I cannoni sparano neve: "Aspettiamo quella vera"

"Abbiamo iniziato a sparare. La temperatura è adatta e la stagione sembra propizia. Quasi fosse una fine d’autunno come quando le stagioni erano normali, basti pensare che questa mattina c’erano sette gradi sotto lo zero". Sono le parole di Giampiero Danti direttore della Società Abetone Funivie, uno che con la neve ci parla come fosse un compagno di scuola.

"Gli impianti sono collaudati quasi completamente, manca qualche dettaglio sulla Selletta che sarà verificato domani o dopodomani, ma anche in virtù dell’esercitazione fatta nei giorni scorsi, sappiamo che tutto è perfettamente a posto. L’esercitazione infatti – prosegue Danti – è servita a testare tutte quelle migliorie che avevano bisogno della certificazione. La prova è stata fatta in notturna e, oltre a essere stata utile a garantire a tutti la conformità degli impianti, requisito necessario anche per lavorare e sciare in assoluta tranquillità. è stata anche divertente. L’impegno di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino dalla parte dei soccorritori, Maestri di sci e altre persone a svolgere il ruolo di quelli che dovevano essere soccorsi, è stato bello e utile. Quando l’impianto è stato fermato e si sono messi all’opera, è stato un momento emozionante. Il fatto che la stagione somigli a quelle di un tempo è dimostrato anche dal fatto che adesso si spara la neve su tutto il comprensorio, in questo periodo, per diversi anni, non ci siamo riusciti.

"Le previsioni lasciano intendere che nelle prossime settimane potrebbe anche nevicare e, sommando quella che arriva dal cielo e ci dovrebbe fornire un fondo ideale. con quella che spariamo, il ponte dell’8 dicembre potrebbe essere l’occasione per delle sciate fantastiche. Ci teniamo a fare contenti i nostri appassionati e anche per non deludere tutte le persone che in questi giorni ci hanno telefonato, forse non tutte le piste, ma la maggior parte saranno aperte e in perfette condizioni. I problemi sono da altre parti: il personale difficile da reperire per il perfetto funzionamento di rifugi e alberghi, cerchiamo di rafforzare, ma è una situazione non facile, poi ci sono le carenze storiche, a iniziare dalla mancanza di una palestra, un campo da golf, una piscina e via elencando, ma – conclude Giampiero Danti – intanto abbiamo pensato alle piste e, quelle sono a posto".

Andrea Nannini