I campioni della Bugia si presentano

È il sammarcellino Claudio Gualandi il bugiardo doc che rappresenterà la Montagna al Campionato della bugia il 6 agosto. "Dopo aver smarrito il pallone di Santa Celestina, si viene a sapere della sua ricomparsa in piazza di Gavinana, attaccato alla mongolfiera c’è un foglio che recita: ’C’è mancato poco che questa mongolfiera facesse un frontale con il nostro mezzo. Cercate di stare più attenti la prossima volta. Saluti dalla navicella Crew Dragon da Samantha Cristofoletti’". Al campione è stato consegnato anche uno scettro "cerca funghi" ideato da Emiliano Buttaroni, responsabile artistico del Campionato. Al secondo posto, l’accoppiata Sabatina Pisaneschi e Rinaldo Fanti di Cassarese. I due si sono vantati della verdura del proprio orto, così grande che "l’insalata è stata tagliata con l’accetta, i pomodori hanno fornito 100 quintali di legna e nella zucca è stata costruita una capanna per gli attrezzi". Rinaldo ha concluso parlando degli zoccoli scavati in due semi di cocomero. Terza Virginia Gentilini di Maresca che ha ironizzato sul viadotto del paese chiuso da tempo: "L’idea dell’amministrazione è cambiata – ha spiegato – e costruiranno un tunnel che porterà direttamente a Capoliveri. I lavori saranno realizzati dalla Giulio Verne Spa". Tra gli under 14 si registra l’ex equo tra Michela Nesti del Melo che ha raccontato dell’acquisto di un ghiacciolo insieme alla sua mucca parlante: all’affermazione del barista di non aver mai visto una mucca parlante, l’animale ha risposto: "dopo aver speso 6 euro per un ghiacciolo, non la rivedrà più", e Noah Ricciarelli che ha spiegato dello strano avvistamento su Marte dal telescopio dell’osservatorio di Gavinana: si trattava di Alberto Angela intento a girare uno speciale di Super Quark sullo spazio.

Andrea Nannini