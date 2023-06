I bugiardi si sfidano oggi I migliori conquisteranno il palco del "Campionato"

Quindici in gara per il titolo di miglior bugiardo della Montagna Pistoiese. Si svolge questo pomeriggio a Maresca la sfida che darà diritto a partecipare al campionato italiano della Bugia in programma a Le Piastre il 5 e 6 agosto prossimi. A suon di bugie si sfidano da ex professori a consiglieri comunali, da animatori a rappresentanti. E, chi volesse tentare last minute, ha tempo anche questa mattina per iscriversi. In pratica, si ricalcherà, in piccolo, ciò che accade da anni ogni prima domenica di agosto sul palco delle Piastre. Stavolta i concorrenti provengono dal territorio della Montagna Pistoiese e ogni paese può partecipare con un solo rappresentante. Il vincitore sarà sul palco il 6 agosto al 46° Campionato Italiano della Bugia. Gli iscritti provengono dalla società civile in modo trasversale. Per esempio, ci sarà la giovane rappresentante che proviene dai Taufi (agriturismo del paesino del Melo), il professore in pensione di Pian degli Ontani, la consigliera comunale di San Marcello Piteglio in rappresentanza di Bardalone, o la coppia di animatori del borgo di Cassarese. "Siamo davvero soddisfatti – dicono Mauro ed Emanuele Begliomini, decano e Magnifico Rettore dell’Accademia della Bugia – di questa prima edizione. Giusto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di questa giornata: la Pro Loco di Maresca e il Comune di San Marcello-Piteglio". Anche Manuel Ricciarelli, per conto della Pro Loco di Maresca, non nasconde la propria soddisfazione: "Per noi è un impegno divertente, semplice e diverso dal solito: siamo contenti che tanti paesi abbiano aderito e siano rappresentati in una festa che, comunque, affonda le radici nel passato di questi luoghi". Il vincitore, oltre all’opportunità di partecipare al 46° Campionato italiano della Bugia, si aggiudicherà lo scettro del più bugiardo della Montagna Pistoiese, realizzato dal noto fungaiolo, Emiliano Buttaroni.

Andrea Nannini