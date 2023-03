I "Birbanti" tornano in scena a grande richiesta E replicano "E vissero (quasi tutti) felici e contenti"

Si ride e ci si emoziona e, per di più, si sostiene una realtà locale che a sua volta sostiene le persone con alcune disabilità. Accadrà ancora una volta grazie alla compagnia teatrale Birbanti in scena che oggi fa tappa al teatro Bolognini (ore 16) per portare al pubblico la commedia "E vissero (quasi tutti) felici e contenti". L’intero ricavato della serata andrà all’associazione Il Sole Adp per il progetto "Autonomamente autonomi". Al centro della narrazione recitata un interrogativo: come sarebbe scrivere una fiaba oggi, se ancora avessero motivo d’esistere quei personaggi che da sempre le animano, principi, matrigne e fate? La risposta, senza dubbio alcuno, è che i protagonisti sarebbero assai diversi, ma diverso sarebbe soprattutto tutto ciò che li circonda, il loro stile di vita. Per non parlare della loro personalità in piena pandemia. Suggestioni, proiezioni e immagini della fiaba moderna si susseguiranno in questo spettacolo che già da qualche tempo gira per la nostra provincia raccogliendo ogni volta un rinnovato entusiasmo del pubblico. Questi gli attori dello spettacolo: Serena Genovesi, Monica Galigani, Giada Vestri, Siliana Saielli, Beatrice e Vanessa Pierucci, Davide Baccini, Elena Pagliai, Serena Priami, Giulia Baglioni, Chiara Orrù, Alessio Gradi, Francesco Lomi e Chiara Aliani. Cast tecnico composto da Loretta Rabuzzi e Sara Mattei (assistenti di scena), Elena Pagliai (assistente sceneggiatura), Monica Galigani (aiuto costumista e assistente regia), Barbara Garugini (tecnico suono e immagine), Siliana Saielli (costumista), Serena Genovesi (sceneggiatrice e regista). Per biglietti e info 348.8744616 o il 339.7876550. Su Instagram: @birbanti_in_scena

l.m.