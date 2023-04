I bilanci del volontariato "I costi sono lievitati Ma i rimborsi sono fermi"

Tempo di bilanci per le Pubbliche Assistenze della Montagna: sabato scorso si è svolta l’assemblea dei soci di Maresca e domenica è stata la volta di Campotizzoro, Bardalone e Pontepetri. Entrambe hanno approvato all’unanimità sia il bilancio consuntivo del 2022 che il preventivo 2023. La Pubblica Assistenza di Maresca chiude con un attivo di 1.302 euro che deriva da oltre 50mila euro di rimborsi ricevuti dall’Asl per anni precedenti, altrimenti ci sarebbe stata una perdita per il quarto anno consecutivo: negli anni precedenti sempre inferiore ai 10mila euro, mentre nel 2022 per circa 50mila euro. Una situazione che consiglia un’attenta riflessione, come suggerito dal consulente, Carlo Moretti, ma che il presidente, Pierluigi Cinotti sembra avere ben presente. L’associazione marescana al momento non presenta problemi economici, anzi, in forza dell’eredità lasciata dalla compianta Deanna Buonomini, la disponibilità finanziaria è importante. Il problema, che riguarda anche altre associazioni, è legato a un livello di spesa troppo elevato, in gran parte, come è stato rilevato, legato agli stipendi dei dipendenti e all’insufficienza dei rimborsi erogati dalla Regione Toscana. Nel corso degli ultimi anni i costi, a iniziare da quelli dei carburanti, sono lievitati mentre i rimborsi erogati dalla Regione sono fermi a dieci anni fa. La Pubblica Assistenza guidata da Elio Penna evidenzia invece un attivo di 50mila euro, ha acquistato recentemente la sede che è già stata interamente pagata, non ha dipendenti e effettua i servizi solo con volontari. È pur vero che quest’ultima non fa servizio di emergenza, a differenza di Maresca che lo svolge come la Croce Rossa e la Misericordia di Cutigliano.

Il suggerimento che esce regolarmente da tutte le assemblee di bilancio è quello dell’unificazione almeno dei servizi, se non delle associazioni. All’assemblea della Pubblica Assistenza di Campotizzoro, Bardalone e Pontepetri, era presente, in rappresentanza del Comune, il vicesindaco Giacomo Buonomini, che ha portato i saluti di tutta l’amministrazione e ha ringraziato: "Tutti i volontari che quotidianamente sostengono e animano l’attività della pubblica assistenza". Sul problema dei rimborsi ha dichiarato: "Molte associazioni mi hanno riferito che le tariffe che la Regione riconosce per i servizi svolti sono ormai insufficienti a coprire i costi dei servizi, le tariffe sono quelle di 10 anni fa, ma i costi sono lievitati. Noi vogliamo aiutare a portare la voce del territorio su questo problema a Firenze, siamo a disposizione per portare avanti una battaglia comune prima che questo problema incrini la sostenibilità delle attività dei servizi di volontariato in supporto al sistema sanitario".

Andrea Nannini