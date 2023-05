I bambini della scuola d’infanzia Hack avranno un ingresso più sicuro

Alla scuola d’infanzia Margherita Hack di Casini sono iniziati i lavori che consentiranno un nuovo accesso da via Falcone e Borsellino e la sistemazione del giardino. Un intervento che ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità al plesso scolastico, che fa parte dell’istituto comprensivo Mario Nannini di Vignole, sia da un punto di vista carrabile che pedonale. Attualmente infatti l’ingresso principale è sulla via Statale, ritenuta troppo trafficata e pericolosa. E’ stata quindi individuata, come strada preferenziale per l’entrata della scuola, la via Falcone e Borsellino sul retro dell’edificio, che per il passaggio, sia all’ingresso che all’uscita dei bambini, è in una posizione di maggior sicurezza. Il costo complessivo dei lavori, su una superficie che misura circa 4mila metri quadri, è di 251.327,35 euro. L’intervento è stato assegnato all’impresa Gruppo Bcm srl di Scandicci. E’ prevista anche la realizzazione di nuovo muro di recinzione con ringhiera e la creazione di cancelli di ingresso dal lato di Via Falcone e Borsellino.

Parte del progetto è inoltre la riqualificazione e l’ampliamento del parcheggio, che oltre ad aver posti auto in più sarà ingrandito per consentire maggior spazio di manovra per gli autobus. Nel progetto sono previsti gli spazi verdi, con percorsi pedonali e marciapiedi. Verrà realizzata, in conformità con la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, una rampa, che collegherà i nuovi marciapiedi con il cortile che si trova al centro dell’edificio scolastico. "Quello sulla scuola d’infanzia di Casini è un intervento importante perché cambiando l’ingresso si mette meno a rischio il passaggio dei pedoni e si agevolano le manovre dei mezzi di trasporto – ha spiegato il sindaco Gabriele Romiti – inoltre l’adeguamento alla norme per l’abbattimento delle barriere è un passo avanti verso l’inclusione di tutti i bambini, nostra priorità".

Daniela Gori