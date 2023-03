Hitachi, è tempo di nuova Rsu Ma scoppia la polemica sulla lista della Fiom-Cgil

Sono giorni particolarmente convulsi in Hitachi Rail Sts per rinnovare la Rsu interna arrivata al termine del mandato 2020-23. Ieri doveva esserci l’ufficializzazione della data delle elezioni ma si è concluso con un nulla di fatto ed un rimando ad un organo superiore che dovrà decidere la strada da intraprendere. Questo perché, al momento della riunione della commissione elettorale, è stata messa in discussione la presentazione nei tempi e nei modi consentiti dal regolamento della lista della Fiom-Cgil composta da Tiziano Barbiconi, Cristiano Bonacchi, Diego Breschi, Alessio Bruschi e Diego Giacomelli (officine) più Matteo Innocenti, Monica Mariani e Gianluca Zanetti (impiegati). "Abbiamo seguito le regole degli accordi interfederali – ammonisce Andrea Vignozzi della Fiom di Pistoia – e le liste sono state presentate alla commissione elettorale entro i 15 giorni che dovevano decorrere dal termine della scorsa settimana. Mi sembra che, in questo momento, ci sia chi pensa troppo alle polemiche". Fatto sta che adesso la palla passa alla commissione dei garanti che dovrà esprimersi in merito a tutte le liste presentate. "Abbiamo chiesto che si passasse a questo organo e la commissione elettorale ha dato il proprio consenso – aggiunge Juri Citera, segretario di Fim Cisl Toscana Nord – ci auspichiamo che si vada al voto quanto prima sapendo che la Fiom non ha adempiuto a questo passaggio fondamentale della presentazione della lista nei termini e nelle modalità richieste". Rispetto al precedente articolo, ripubblichiamo la lista dei candidati Uglm visto che era incompleta: Gianluca Crocifisso Lo Iacono, Giuseppe Lorenzo Laurelli, Federico Querci, Manuel Marongiu e Alessandro Stocchi.

S.M.