Hitachi condannata dal tribunale "Assemblea negata ai lavoratori"

"Quest’assemblea… s’ha da fare!". Verrebbe da dire così, parafrasando una citazione celebre, commentando la notizia che ha diffuso la Fiom Cgil in merito ad un pronunciamento che è arrivato nella giornata di ieri dal Tribunale del lavoro. Nella fattispecie, grazie a procedimento d’urgenza, è stata dichiarata l’"illegittimità della condotta tenuta da Hitachi Rail Sts di via Ciliegiole". L’oggetto del contendere risale al febbraio scorso quando l’azienda avrebbe negato alla sigla sindacale la possibilità di svolgere un’assemblea dei lavoratori dipendenti delle imprese in appalto nei locali della mensa Hitachi in vista di un incontro con i delegati della Regione Toscana per dover discutere della vertenza per la tutela dei diritti degli operatori delle imprese appaltatrici.

"Per il giudice l’azienda ha violato il Protocollo del luglio 2021 – spiega la Fiom in una apposita nota – sottoscritto con le organizzazioni sindacali poiché l’accesso ai locali non può essere limitato alla fruizione dei pasti, ma deve essere garantito ai lavoratori anche per lo svolgimento dell’attività sindacale e ha quindi condannato Hitachi al pagamento delle spese e degli oneri processuali e a consentire lo svolgimento dell’assemblea secondo le disposizioni di legge e di contratto vigenti che prevedono l’impegno dell’azienda a garantire l’accesso ai propri locali mensa per i lavoratori delle aziende appaltatrici".

Un nuovo capitolo di polemica e di massima attenzione in via Ciliegiole che si incastona in questo marzo particolarmente ’caldo’ che dovrà portare alle elezioni per il rinnovo della Rsu. "Per la Fiom garantire sotto lo stesso tetto gli stessi diritti è un’azione fondamentale – commenta il segretario Fiom Firenze, Prato, Pistoia Daniele Calosi – a partire proprio dal diritto di riunirsi e nel sistema degli appalti. Riteniamo grave che in un’azienda come Hitachi per esercitare il diritto di assemblea si sia dovuto ricorrere al giudice, ora però questa sentenza ci aiuta a sostenere con forza che i lavoratori sono tutti uguali". Motivazioni che fortificano il sindacato a non fare pregiudizi nei confronti di chi, ogni giorno, entra ed esce dall’azienda per svolgere il proprio servizio. "Non esistono lavoratori di serie B – aggiunge Andrea Vignozzi di Fiom-Cgil Pistoia – il pronunciamento del giudice dimostra che abbiamo ragione a sostenere la necessità di un allargamento dei diritti di tutti i lavoratori che operano nello stabilimento Hitachi. Come Fiom organizzeremo presto un’assemblea dei lavoratori diretti e in appalto per parlare delle prospettive dello stabilimento".

red.pt.