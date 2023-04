’Hellana Games’ Tutti i giochi in mostra

L’edizione dello scorso anno è stata quella della ripartenza e del ritorno a una situazione di (quasi) normalità. E quella che si terrà domani, la ventunesima, dovrà rappresentare un ritorno alla tradizione con un occhio al futuro. Tutto pronto insomma per l’Hellana Games 2023, la manifestazione dedicata ai giochi da tavolo, al "wargame" all’immaginario fantasy e al collezionismo che dal 2000 in poi ha sempre attirato appassionati provenienti da tutta Italia. E dopo le circa cinquecento presenze del 2022, sulle quali incise l’onda lunga delle restrizioni anti-contagio, l’obiettivo del Gruppo Ludico Aglianese, che da sempre organizza l’evento, è quello di tornare ai numeri degli anni precedenti. Un’impresa che sulla carta si preannuncia ampiamente alla portata, per una serie di ragioni. Innanzitutto, gli spazi: la rassegna si svolgerà dalle 10 alle 18 di domani all’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di via Alessandrini, ma oltre alla palestra stavolta verrà utilizzato per l’esposizione anche l’auditorium della scuola.

"In questo modo potremo contare su una superficie superiore del 30% rispetto a quella dello scorso anno, che impiegheremo per il wargame – ha spiegato Werther Ruggeri, membro del Gruppo Ludico Aglianese coordinato da Claudio Roscilde – ci saranno ventiquattro tavoli da gioco e arriveranno espositori anche da Genova, Roma e Napoli". L’ingresso resterà gratuito e sarà possibile come sempre acquistare o scambiare soldatini e materiale da gioco o collezione. E dopo essere "sopravvissuta" alla crisi sanitaria grazie alla passione degli organizzatori e al successo riscosso in ambito nazionale in due decenni, adesso con l’archiviazione definitiva delle restrizioni la manifestazione vuole recuperare in toto il tempo perduto.

