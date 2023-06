Pistoia: scoperto con mezzo chilo di hashish in casa, arrestato 37enne

Pistoia, 7 giugno 2023 – Trovato con circa mezzo chilo di hashish e quasi 8mila euro in contanti: con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio la polizia di Pistoia ha arrestato un 37enne italiano, residente nella città toscana. L’uomo era gravato da numerosi precedenti penali e di polizia.

Durante i servizi di controllo nel centro storico pistoiese, gli investigatori della squadra mobile della questura hanno raccolto specifici elementi in virtù dei quali era verosimile che il 37enne, sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, avesse ripreso un'attività di spaccio. Gli agenti hanno proceduto, quindi, a perquisire la residenza del sospettato: nell'appartamento e nel garage sono stati rinvenuti e sequestrati una bilancia elettronica di precisione perfettamente funzionante, un coltello della lunghezza complessiva di 20 cm di cui 9,5 cm di lama, 7.820 euro (somma composta da varie banconote del taglio di 20, 50 e 100 euro), probabile provento dell'attività di spaccio, uno scatolone di cartone con all'interno cinque panetti di hashish per un totale di 480 grammi. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 37enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.