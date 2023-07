"Gufo Martino" Una casetta per gli uccellini

Il nido privato accreditato Gufo Martino ha realizzato il progetto "Una casetta per un amico" per stimolare i bambini, ma anche gli adulti, a prendersi cura degli uccellini. Le educatrici Elisa Matani, Elena Goti, Martina Giandonati e Claudia Perillo, nel corso di questo anno educativo hanno fatto realizzare alle famiglie delle casette per gli uccellini, per valorizzare e accrescere il rapporto famiglie e nido, creando una collaborazione efficace e proficua. Ieri mattina, 4 luglio, le casette sono state installate sugli alberi di via San Michele (dove ha sede il nido) e nella piazza Bianchi. Sono i luoghi dove solitamente le educatrici passano con i piccoli a bordo di mezzi speciali, per le consuete escursioni, nell’ambito delle attività di "outdoor education" (educazione fuori-porta) e alla promozione di esperienze legate alla cittadinanza attiva. Gli operatori comunali hanno posizionato cinque casette di legno in colore naturale, realizzate dalle famiglie, su quattro carpini in prossimità della scuola dell’infanzia comunale (su entrambi i lati della strada) e su un leccio in piazza Don Ferruccio Bianchi, sotto gli occhi meravigliati dei piccoli accompagnati dalle educatrici. Obiettivo del progetto, realizzato nel quartiere dove bambini e bambine fanno conoscenza ed esperienza diretta con il mondo che li circonda, è permettere ai piccoli utenti del nido d’infanzia Gufo Martino di sviluppare un senso di partecipazione alla vita del territorio, rendendoli cittadini rispettosi e rispettabili. "Sviluppare quindi – spiegano le educatrici – un senso di cura anche degli spazi esterni e comuni, ma anche sensibilizzare il quartiere alla presenza di piccoli cittadini che si relazionano con il mondo esterno".

Piera Salvi