Guardia di Finanza e Sast. Una strategia nei soccorsi

Siglato ieri a Pistoia il protocollo d’intesa tra il comando regionale toscano della Guardia di Finanza e il soccorso alpino e speleologico regionale (Sast), che rafforza la collaborazione per il soccorso in montagna. Il protocollo serve ad individuare modalità condivise per l’attivazione dei soccorsi, per rendere gli interventi in ambiente montano o impervio sempre più sinergici, tempestivi ed efficaci. La provincia di Pistoia è l’unica in Toscana ad avere una stazione montana delle fiamme gialle, presente ad Abetone, che opera anche nella vicina Emilia Romagna e da lì la decisione di sottoscrivere proprio a Pistoia il protocollo regionale con Sast.

"Consolidiamo e rafforziamo quello che è un rapporto che già esiste da tempo – ha dichiarato il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Stefano Lampone – Noi siamo presenti come soccorso alpino Guardia di Finanza, qui in Toscana dal 2018, al servizio anche dell’Emilia Romagna, con la nostra stazione di Abetone Cutigliano. In realtà – ha aggiunto il comandante Lampone – il soccorso alpino nasce da lontano, perché è attivo dal 1965, soprattutto nell’arco della Alpi, ma risale addirittura al 1920 con la creazione della scuola alpina e dei nuclei sciatori. Il soccorso alpino della Guardia di Finanza è vocato al soccorso in montagna, alla collaborazione delle operazioni di protezione civile, sono militari specializzati che si arruolano e scelgono di fare questo percorso, sono esperti di montagna, di tecniche alpinistiche, ma sono anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per cui siamo il punto di riferimento, come polizia della montagna, anche per l’autorità giudiziaria e per l’autorità prefettizia quando si ha a che fare, per esempio, con la ricerca di persone scomparse". "Una sinergia che va avanti ormai da diversi anni in Toscana e da prima ancora a livello nazionale per gli interventi in montagna, ma anche nella sinergia della prevenzione – ha evidenziato il presidente Sast regionale, Stefano Rinaldelli - Chiaramente, per quanto riguarda gli interventi, c’è un contatto telefonico continuo, in cui noi chiamiamo loro e loro chiamano noi. Per quanto, invece, riguarda gli addestramenti, ci sono accordi che prendiamo via via, in cui le nostre squadre si mettono in contatto e possono lavorare insieme per aumentare la professionalità necessaria per la buona riuscita degli interventi, soprattutto sulla parte che viene effettuata con gli elicotteri". Alla cerimonia hanno preso il prefetto Licia Donatella Messina, il vice presidente della Provincia Gabriele Giacomelli, i rappresentanti dei vigili del fuoco e delle altre forze di polizia. Patrizio Ceccarelli