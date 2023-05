Gtg, 50 anni d’attività "Una rosa tira l’altra"

Cinquant’anni di attività, esportazioni in sessanta paesi nel mondo e la prima mostra a "I Gigli" di Campi Bisenzio: nuovo traguardo per la Giorgio Tesi Group, protagonista al noto centro commerciale nel weekend che sta per arrivare con "Ai Gigli fioriscono le rose" nello spazio esterno adiacente alla Corte Tonda. Sarà ricreato un luogo dove i visitatori potranno immergersi nei colori e nei profumi delle rose che diventeranno elementi di arredo in composizioni artistiche utilizzabili per spazi verdi all’aperto, ma ci saranno anche rose edibili, utilizzate dai migliori chef per insaporire, oltre che decorare le pietanze, rose "gourmet" protagoniste della tavola. Ci saranno rose ornamentali inserite su strutture metalliche adatte a disegnare spazi nei giardini o nelle corti e piante tradizionali a cespuglio oppure ideali per la composizione di bouquet. "Vogliamo offrire a visitatori dei Gigli la possibilità di entrare nel mondo dei fiori e nello stesso tempo poter fare solidarietà - spiega il direttore del centro commerciale Antonino D’Agostino - grazie a questa importante azienda del nostro territorio. La collaborazione con Giorgio Tesi Group importante azienda del settore vivaistico ornamentale di Pistoia è motivo di orgoglio". Non solo mostra mercato, comunque, visto che si darà un occhio anche alla solidarietà: il 10% dell’incasso delle due giornate sarà destinato a sostenere i progetti della Caritas di Pistoia e Firenze.

"Siamo molto felici – aggiunge il legale rappresentante di Giorgio Tesi Group, Fabrizio Tesi – di questa collaborazione e ringraziamo la Direzione di questa opportunità che permetterà di far conoscere ad un pubblico molto più ampio l’attività del vivaismo di piante ornamentali, tipica del territorio pistoiese, un’eccellenza assoluta italiana che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. Sarà allestita una magnifica esposizione e visto che maggio è da sempre il mese delle rose, saranno proprio loro le protagoniste indiscusse".

S.M.