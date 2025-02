Grosso incendio, distrutto un capannone

Un grosso incendio è divampato ieri pomeriggio, lunedì 3 febbraio, poco dopo le ore 15, in un capannone in via del Casone, a Olmi, di Quarrata devastandolo. A essere distrutto dalle fiamme è stato un deposito di una ditta di trasporti con sede in via del Casone, vicino a via Montalbano, che pare fosse pieno di mobili pronti per essere consegnati. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto oltre un’ora ai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre autobotti, perché sia per il tipo di materiale infiammabile, che a causa del vento, il rogo in breve aveva preso molto vigore rendendo difficile domare le fiamme. Il fatto ha causato anche molti disagi alla circolazione, già sottoposta a deviazioni per i consistenti lavori di Publiacqua su via Montalbano, che costringono i veicoli a girare proprio nella strada dove si è sviluppato l’incendio. Ignote le cause per il momento: stando a quanto riportato da alcuni testimoni (ma la circostanza è da verificare ed è al vaglio degli inquirenti, il fuoco sarebbe partito da un furgone adibito al trasporto della merce, che si trovava vicino al capannone.

Le fiamme avrebbero quindi raggiunto in un secondo momento il deposito, che conteneva mobili e pezzi d’arredamento, e in poco tempo hanno distrutto quanto conservato all’interno. Un fumo nero e denso si è levato nella zona, tanto che i vigili del fuoco, e le persone che erano nelle vicinanze, hanno dovuto indossare la mascherina per proteggersi e non inalare la fuliggine. C’era preoccupazione anche per l’ abitazione che si trova proprio accanto al deposito, ma che grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco non è stata raggiunta dall’incendio.

Daniela Gori