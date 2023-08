Grido d’allarme: "Fermate il taglio degli alberi. La città è sempre più rovente"

Pistoia, 13 agosto 2023 – Stop al taglio degli alberi e massima attenzione alle temperature che sono sempre più roventi nelle principali piazze cittadine. È questo il grido d’allarme lanciato da Legambiente Pistoia, che nei giorni scorsi ha pubblicato i risultati delle misurazioni della temperatura del suolo eseguite tramite termometro a infrarossi in alcune zone della città, sia all’interno del centro storico che in aree periferiche.

L’indagine, denominata "Pistoia: la città che brucia - Isole di calore, temperature infernali e l’importanza della forestazione urbana per continuare a sopravvivere in città", aveva come obiettivo quello di indagare l’effetto delle isole di calore urbane nel contesto della crisi climatica globale.

I risultati delle rilevazioni, effettuate tra fine luglio e inizio agosto, sempre a cavallo tra le ore 13 e le 14, hanno posto sotto la lente d’ingrandimento un problema che non è più trascurabile: a Pistoia il caldo sta diventando insostenibile.

I dati raccolti indicano come in piazza del Duomo la temperatura sia di 48.2°C, sulla Sala di 44.8°C, in piazza Garibaldi addirittura 59.8°C. Numeri che devono portare a una urgente riflessione. «Il riscaldamento globale ci sta portando a un punto di non ritorno – spiega Antonio Sessa, presidente di Legambiente Pistoia – e anche la nostra città purtroppo ne sta risentendo pesantemente. I rilievi effettuati hanno dimostrato come la presenza di alberi adulti favorisca notevolmente l’abbassamento delle temperature, mitigando l’effetto isola di calore.

In piazza della Resistenza si passa da 50,5°a 38,5°, in piazza San Francesco da 49,2° a 40,2°, in piazza San Lorenzo da 34,3° a 28,2°. Eppure, nonostante ciò, il numero di alberi nel contesto urbano continua a diminuire. La programmazione degli ultimi anni ha portato ad abbattimenti, tagli, potature selvagge, compensazione insufficiente e alla totale assenza di progetti di forestazione urbana.

Ancora peggiore è la prospettiva legata al futuro. È infatti in programma un massiccio abbattimento in piazza San Francesco per un totale di oltre cento alberi, così come il progetto di riqualificazione di San Lorenzo prevede la sostituzione di alberi con una grande area in cemento. Anziché modernizzare gli edifici presenti, l’amministrazione preferisce cementificare ulteriormente, come nel caso del nuovo Palazzetto dello sport in area Pallavicini".

Il campanello d’allarme legato allo scarso feeling tra Pistoia e gli alberi è indicato anche nell’ultimo report Istat "Ambiente Urbano", riferito ai dati del 2021. La capitale europea del verde figura al settimo posto nell’elenco delle dieci città capoluogo toscane sia per i metri quadri di verde urbano a ogni cittadino, sia per il numero di alberi ogni cento abitanti.

Inoltre, il bilancio arboreo nell’intervallo di tempo tra il 2017 e il 2022 fa registrare un +163, con una media di appena 30 nuovi alberi messi a dimora all’anno. Numeri insufficienti per una città come Pistoia che dovrebbe fare delle aree verdi un proprio punto di forza.

