San Marcello Piteglio (Pistoia), 31 dicembre 2021 - Un blitz e un'inchiesta che lasciano sotto choc paesi nei quali tutti si conoscono. L'arresto di Federico Calvani, medico di base che avrebbe vaccinato per finta una serie di assistiti in modo da rilasciare loro il green pass sconvolge la montagna pistoiese, dove sono oltre mille gli assistiti del medico di base.

Il blitz dei carabinieri del Nas, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Pistoia e a cui hanno partecipato i carabinieri di Prato, è avvenuto nella mattina di venerdì 31 dicembre a Maresca, frazione di San Marcello Piteglio. Qui, nei locali della Pubblica Assistenza, l'uomo svolgeva una parte della sua attività di medico.

E c'è stato subito allarme nel paese: qui tutti si conoscono, e l'arrivo dei carabinieri ha provocato non poche apprensioni. Sono stati gli stessi carabinieri a rassicurare i dipendenti della Pubblica Assistenza che erano lì in quel momento: "Non siamo qui per l'attività della società di volontariato". L'obbiettivo dell'indagine era infatti il medico. I carabinieri sono rimasti negli ambulatori fino a mezzogiorno. Poi Calvani è stato accompagnato nella sua abitazione, dove attualmente è agli arresti domiciliari.

La notizia è passata rapidamente di bocca in bocca. C'è incredulità e sconcerto tra la gente. Ma da qualche tempo, agli ambulatori, era stato notato il viavai di persone estranee al paese. Cosa che aveva destato più di un interrogativo. Le persone alle quali sarebbe stato fornito dal dottore un falso green pass provengono da Abetone, Cutigliano, Maresca, San Marcello, Marliana ma non solo. Ci sarebbero anche persone di Prato, Lucca, Pisa, Firenze. Resta lo sconcerto in paese. E resta di fronte all'ambulatorio di Maresca la macchina del medico, che gli abitanti della zona guardano sconcertati. Sono circa mille le persone che attualmente non hanno un medico di base. Tanti sono i mutuati di Calvani che adesso dovranno essere dirottati su altri professionisti.

Le accuse per il medico sono di falso, peculato, truffa al Servizio Sanitario nazionale, omissione di atti d'ufficio.

Sull'arresto del medico interviene anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni: "E' una vergogna, un tradimento della fiducia di un'intera comunita'. A oggi in Toscana sono 7.558 le donne e gli uomini morti per Covid, in queste ore il Paese e' quasi paralizzato da casi di positivita' e quarantene, sono due anni che attendiamo la vaccinazione di massa per poter tornare alla normalità e qualcuno crede di poter fare il furbo. E' inaccettabile. E tanto più è inaccettabile sia stato innanzitutto un medico".

Biffoni ha invece ringraziato i Carabinieri di Prato che hanno eseguito l'indagine e l'arresto e la Procura di Pistoia: "Li ringrazio per il lavoro svolto a partire dalla denuncia di una mamma. E ringrazio ancora una volta i medici, il personale sanitario e i volontari che anche nei giorni di festa stanno lavorando per garantire la somministrazione del vaccino".