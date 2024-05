"Grave carenza di agenti in carcere"

Sistema carcerario e organici della penitenziaria. Il Pd chiede un intervento urgente al governo. E lo fa con il consigliere regionale Marco Niccolai (nella foto). "Le condizioni in cui operano gli agenti della polizia penitenziaria e dunque le ricadute sui detenuti della Casa circondariale di Pistoia sono inaccettabili – dice Niccolai –. La carenza di personale, denunciata a gran voce dai sindacati di categoria, è tale da mettere a rischio la sicurezza e la salute di tutti coloro che vivono e lavorano all’interno della struttura. Voglio precisare che la Regione non ha alcuna competenza al riguardo ma vista la situazione in cui versa l’organico del carcere credo sia bene che tutti gli enti sollecitino il Governo ad intervenire". "Le sigle sindacali, che rappresentano circa il 95% dei lavoratori della Casa circondariale – aggiunge : hanno proclamato lo stato di agitazione per l’inadeguatezza dell’organico di Polizia penitenziaria. Mancano le risorse umane per garantire il corretto funzionamento dell’Istituto"