Grandine all'improvviso a Pistoia: strade coperte da un manto bianco di neve

Nonostante l’anticiclone africano e i quaranta gradi praticamente dietro l’angolo, nella giornata di ieri si sono sviluppati alcuni temporali in Appennino che hanno sconfinato, a metà pomeriggio, sulle vicine pianure di Pistoia e Valdinievole. Gli effetti sulla Piana in termini precipitativi sono stati scarsissimi, quasi nulli. In Montagna e in collina, invece, la pioggia è caduta più copiosa, accompagnata in alcuni casi anche da grandine piccola. Come è possibile una fase di pioggia all’interno di un periodo caldo e stabilità atmosferica? Brevi e localizzati temporali pomeridiani, in realtà, sono tipici del periodo estivo anche nei momenti di alta pressione atmosferica. Questi brevi temporali, come quelli di ieri, sono soliti formarsi nel primo pomeriggio sulle montagne, dove l’irraggiamento del terreno è più forte. Qui, l’aria calda e umida viene scaldata verso il basso più velocemente rispetto alle zone di pianura, favorendo il sollevamento di masse d’aria umide che, crescendo, possono dare vita ai temporali.

Una dinamica che, in misura minore, è prevista anche per la giornata di oggi. Temporali di questo tipo, se non spinti da ulteriori forzanti, sono destinati a spegnersi nel giro di poche decine di minuti o, al massimo, un paio d’ore. I possibili brevi fenomeni temporaleschi, comunque, hanno le ore contate: da domani l’anticiclone africano si rinforzerà ulteriormente, rendendo praticamente impossibile il formarsi di nuvole anche sui rilievi. Una fase calda e stabile che perdurerà almeno fino a giovedì, quando il tempo potrebbe andare incontro ad un profondo cambiamento. La linea di tendenza previsionale, infatti, vede il ritorno dei temporali e delle piogge a partire dal prossimo fine settimana. Prima, però, ci sarà spazio per una nuova sfilza di temperature record. A Pistoia, tra domenica e lunedì, sono confermate punte sul filo dei 40 gradi centigradi.

F.S.