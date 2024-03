Grande Sinodo diocesano: "Serve partecipazione"

Una piena partecipazione. Il vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli, ha scritto una lettera a presbiteri, diaconi, sinodali e laici della Chiesa di Pistoia impegnati, fin dal maggio del 2022, nel primo Sinodo diocesano dal secondo dopoguerra. La missiva sarà letta integralmente in occasione delle messe che saranno celebrate la prossima domenica, 3 marzo.

"Con questa lettera chiedo a tutti una piena partecipazione al cammino sinodale della nostra chiesa: con la preghiera, innanzitutto; poi con l’attenzione a ciò che si sta facendo, poi ancora con la comunicazione e lo scambio di informazioni – scrive il vescovo –. Fondamentale per tutti è la sintonia del cuore e della mente. Tutti ci dobbiamo sentire coinvolti nel cercare di rispondere a ciò che lo Spirito Santo ci va dicendo".

Dopo l’incontro a Valdibrana con l’Arcivescovo di Torino e Susa, monsignor Roberto Repole, della scorsa settimana, e la condivisione nei prossimi giorni del nuovo Instrumentum laboris con l’invio del testo alle varie assemblee, il calendario degli appuntamenti della seconda fase del Sinodo vedrà giovedì 14 marzo la prima assemblea generale dei padri e delle madri sinodali, sempre nell’Aula Liturgica di Valdibrana.

Nel mese di aprile si svolgeranno gli incontri dei Circoli Minori, organizzati per favorire la partecipazione e la discussione dei sinodali in cinque diverse aree geografiche: la chiesa di San Francesco a Pistoia (per il vicariato del Centro, della Città e del Suburbio); la chiesa di Capostrada per i vicariati della montagna; la chiesa di San Pietro a Casalguidi per quelli della piana e del Montalbano occidentale; la chiesa di Poggio a Caiano per il vicariato di Poggio, Carmignano e Limite; la chiesa di Fornacelle per i vicariati di Montale e Montemurlo. Le date dei circoli minori sono le seguenti: mercoledì 3 aprile, lunedì 8 aprile, lunedì 15 aprile. Tutti gli appuntamenti sono alle 21.

Dopo i lavori territoriali previsti nel mese di maggio, sabato 29 giugno alle 18 sarà invece celebrata in Cattedrale la chiusura del Sinodo con la consegna degli elaborati. Il testo votato dall’assemblea dovrà essere approvato dal Vescovo Tardelli che lo promulgherà, sotto forma di seconda parte del Libro Sinodale per la Solennità di San Jacopo Apostolo giovedì 25 luglio 2025.