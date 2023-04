Grande partecipazione per il voto online Il presidente Nucci: "Avanti in trasparenza"

Si è conclusa con una partecipazione di iscritti mai registrata prima l’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti 2023 dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia che per la prima volta si è tenuta su piattaforma online. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che vi hanno preso parte e in particolare tutti gli iscritti che ci hanno confermato la loro fiducia – commenta David Nucci presidente di Opi Firenze Pistoia –. L’idea di indire l’assemblea in modalità on line ha premiato, vista la grande adesione". L’ordine del giorno ha previsto l’approvazione del rendiconto generale 2021 e 2022 e delle variazioni al bilancio di previsione 2022 oltre l’approvazione del bilancio di previsione 2023. Il rendiconto generale 2021 è stato approvato con 295 voti favorevoli, 83 contrari e 5 astenuti (391 votanti), la variazione al bilancio di previsione 2022 con 311 a favore, 84 contrari e 3 astenuti (405 votanti). Per il rendiconto generale 2022, 310 voti favorevoli, 81 contrari e 5 astenuti (403 votanti), il bilancio di previsione 2023 ha avuto 316 voti a favore, 81 contrari, 2 astenuti (417 totali).

"L’iter è stato portato avanti nel segno della massima partecipazione – ha detto Nucci –. Data, orario e modalità dell’assemblea sono stati infatti scelti sulla base di un sondaggio lanciato fra gli iscritti. Una procedura che è stata premiata. Proseguiremo nella massima trasparenza: tutti gli iscritti che hanno manifestato dubbi sono stati invitati a venire nella sede di Opi Fi-Pt per poter visionare i documenti e confrontarsi con gli esperti".