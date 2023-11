"Gospel evolution, dalle musiche tribale al soul". Al Bolognini il concerto a favore dell’Aisla

Si chiama "Gospel evolution, dalle musiche tribali al soul" il concerto a favore di Aisla Pistoia (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), che si terrà venerdì 1 dicembre, alle ore 21, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia. Di nuovo dunque un’occasione per sentirsi parte di una comunità e per tendere la mano a una delle realtà associative più instancabili della provincia. A esibirsi sarà il Pistoia Gospel Singers, diretto da Silvia Benesperi, per l’occasione accompagnato da una band per uno spettacolo che vedrà anche la partecipazione di Danzarmonia Asd. "Si tratta – spiega la referente di Aisla Pistoia, Daniela Morandi Matteoli – della seconda volta che il Pistoia Gospel Singers dedica un evento ad Aisla, e io ringrazio di tutto cuore la direttrice Silvia Benesperi e tutti i componenti del gruppo, così come la scuola pistoiese di danza. L’ingresso sarà possibile a offerta, con un minimo di 10 euro, che utilizzeremo interamente per finanziare il servizio di fisioterapia a domicilio per i nostri malati. Sarà una bellissima serata e vi aspettiamo, numerosi, sensibili e solidali così come vi siete sempre mostrati nei confronti della nostra associazione".

Nata nel 2006, la sezione pistoiesedi Aisla si è impegnata sin da subito principalmente proprio nel progetto di sedute di fisioterapia gratuita ai malati, grazie alla solidarietà incontrata nelle numerose iniziative marchiate Aisla e anche Associazione Spalti. Con l’ingresso a offerta non è prevista alcuna prevendita e gli spettatori avranno la possibilità di contribuire donando la loro offerta direttamente all’ingresso.

l.m.