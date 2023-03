Gnocchi si mobilita per il cinema A teatro con la politica del "Nulla"

Arte e generosità sono parti di un connubio che spesso si realizza. Ne ha dato dimostrazione Gene Gnocchi che il prossimo 6 aprile porterà al teatro Bolognini di Pistoia il suo nuovo spettacolo, "Il Movimento del Nulla" (ore 21). E’ un vero e proprio comizio politico in cui vengono presentati programmi e obiettivi di un movimento dai contorni intuibili già dal titolo: "Il Nulla" e il cui motto principale ne chiarisce subito l’approccio: "Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima". A ben vedere, il tutto ben si sposa con il modo di fare giocoso e assolutamente serio dell’Accademia della Bugia. Appare logico che l’attore emiliano, presidente onorario dell’Accademia da oltre un decennio, abbia deciso di mettere in scena il suo spettacolo per raccogliere fondi da devolvere all’associazione di cui fa parte. "Per me – ha detto Gnocchi – è il compimento di un rapporto di amicizia straordinaria con l’Accademia della Bugia. Sono felice di poter aiutare come posso l’associazione nei suoi progetti. Mi aspetto che il territorio reagisca bene: bisogna riempire il teatro e fare overbooking!" Lo scopo è proprio quello di aiutare il sodalizio piastrese nella ristrutturazione dell’ex Cinema Italia che, nelle intenzioni accademiche, sarà trasformato nello "Spazio Bugia", sala polifunzionale unica nel suo genere e che darà luogo a due musei, avrà un palcoscenico, una cucina e un’ampia sala a disposizione della comunità, delle associazioni e dei gruppi musicali e teatrali locali. Il biglietto per lo show di Gene Gnocchi può essere richiesto a: [email protected] e sarà messo a disposizione in alcuni negozi della provincia. Non c’è un costo di ingresso, ma viene richiesta un’offerta minima di 15 euro.

"Siamo orgogliosi di poter ospitare ancora una volta – spiega il Magnifico Rettore dell’Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini (con Gene nella foto) – l’amico Gene Gnocchi. In lui si impersona il vero significato di Bugia come la intendiamo noi: fine, colta e sempre tesa all’umorismo. Ringrazio lui, il Comune di Pistoia e l’Associazione Teatrale Pistoiese che ci hanno concesso l’uso del bellissimo teatro Bolognini. Questa iniziativa ci piace così tanto che stiamo valutando di candidarci alle prossime elezioni comunali di Le Piastre sotto la bandiera del Movimento del Nulla".

Nella serata non mancheranno i gadget ufficiali del nuovo partito politico, mentre l’Accademia della Bugia sarà presente per accogliere il pubblico e illustrare i propri progetti.

G.A.