"Gli ultimi saranno... gli ultimi" Una commedia tragicomica

"Gli ultimi saranno ultimi", capolavoro tragicomico di Massimiliano Bruno, va in scena stasera (ore 21), al teatro Moderno di Agliana. A dare vita ai vari personaggi che incrociano i loro destini è una sola attrice, Gaia Nanni, accompagnata da Gabriele Doria alla chitarra. Lo spettacolo affronta un tema di grande attualità. Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie fissata con le canzonette e un bambino che sta per nascere… e se decidesse di venire al mondo proprio quella notte? Diversi personaggi ma una sola attrice in scena che interpreta tutti i protagonisti di questa storia. La bravissima attrice fiorentina Gaia Nanni. Sul palco, accanto a lei c’è il musicista Gabriele Doria il cui talento cuce, sottolinea e amplifica tutta la struttura narrativa. Regia di Gianfranco Pedullà, luci e suoni di Alessandro Ricci, produzione Teatro Popolare d’Arte. Prevendita: oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Costo dei biglietti: prezzo intero 14 euro, ridotto 11 euro. Si può prenotare o chiedere informazioni tramite email (info@ilmoderno.it) o al numero 0574.673887.

Piera Salvi