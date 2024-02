Gli Uffizi guardano verso La Magia. La prima mostra sarà nel 2025

"Il progetto va avanti. Al termine dei lavori in corso a Villa La Magia, il personale della Galleria degli Uffizi incaricato di seguire l’iniziativa dovrebbe effettuare un nuovo sopralluogo. E nella migliore delle ipotesi, contiamo di entrare nel “circuito“ nei mesi immediatamente successivi". Lo ha annunciato il sindaco Gabriele Romiti, facendo il punto sul piano "Uffizi diffusi" che dovrebbe prendere il via nel 2025 per Quarrata, chiudendo così nel migliore dei modi un percorso iniziato nel 2021. Si tratta, com’è noto, dell’operazione che punta a realizzare a Villa La Magia una mostra (o una serie di mostre) di opere d’arte provenienti dagli Uffizi, nell’ambito di una serie di iniziative che il museo fiorentino ha già messo in atto in molti comuni toscani. E’ un disegno che parte da lontano e l’adesione quarratina risale alla scorsa legislatura, dopo una mozione presentata dall’attuale assessore al turismo Mariavittoria Michelacci. Tre anni fa, l’allora direttore degli Uffizi Eike Schmidt visitò La Magia insieme all’ex-sindaco Marco Mazzanti, restandone positivamente colpito e dando il via libera all’operazione.

Non si è ancora concretizzata essenzialmente per due motivi: il primo, di carattere burocratico, riguarda il fatto che la villa, patrimonio dell’Unesco, non facesse parte dell’ex-Polo Museale Fiorentino e l’organizzazione di eventuali esposizioni in collaborazione con gli Uffizi richiedesse quindi un iter più lungo rispetto ad altre realtà toscane.

Il secondo, quello principale, riguarda invece i lavori che stanno attualmente interessando Villa La Magia. Operazioni divise in più lotti per un totale di oltre due milioni di euro, con i fondi del Pnrr. E sarà proprio la durata del cantiere a dettare i tempi del piano "Uffizi diffusi a Quarrata". Un progetto che, come fa sapere l’amministrazione, non dovrebbe essere influenzato dal cambio della guardia alla direzione degli Uffizi, con Schmidt che ha passato il testimone al nuovo direttore Simone Verde.

La nuova visita alla Magia anticipata dal sindaco Romiti dovrebbe concretizzarsi a cavallo fra la prossima estate e il prossimo autunno, a conclusione del cantiere. Poi dovrebbero essere aggiornate le linee-guida dell’iniziativa, pianificando i passi successivi in maniera dettagliata. E la prima mostra dovrebbe a quel punto essere allestita nel corso del 2025. "Restiamo fiduciosi, staremo a vedere", conclude Romiti.

