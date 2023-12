Gli studenti in corteo per protestare

Quest’oggi, lunedì 18 dicembre, a partire dalle 8.30, si snoderà per le vie di Pistoia un corteo di protesta degli studenti. Da piazza San Francesco a piazza del Duomo, è in programma una manifestazione organizzata dai rappresentanti di istituto e dalla consulta degli studenti delle scuole superiori della provincia, per far sentire la voce dei giovani preoccupati per le loro scuole. Gli studenti si scontrano con numerosi problemi e difficoltà che, affermano, rendono quasi impossibile esercitare il diritto allo studio. Denunciano, in particolare, il chilometraggio ridotto del trasporto pubblico, un’edilizia scolastica che "lascia a desiderare" e il rischio accorpamenti e chiusure che, in provincia, si fa sempre più concreto.