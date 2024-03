Gli studenti del Capitini nella sede della Regione: lezione di democrazia

Una mattinata diversa dal solito per una ottantina di studenti dell’Istituto tecnico commerciale "Aldo Capitini" di Agliana che, nei giorni scorsi, sono stati ospiti in palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana, per parlare di leggi e norme con i rappresentanti delle istituzioni. Ad accogliere le ragazze ed i ragazzi il vicepresidente del Consiglio, Stefano Scaramelli (IV), e la consigliera regionale del Pd Federica Fratoni, che si sono potuti confrontare con loro grazie al progetto "Conoscere le istituzioni locali e nazionali".

"Di fronte a loro abbiamo spiegato come nasce una legge di carattere regionale – ammette Fratoni – i legami con i vari territori ma, soprattutto, abbiamo risposto alle domande di questi ragazzi, particolarmente attenti e preparati, su temi di grande attualità come le infrastrutture piuttosto che l’ambiente e la salute.

"Da parte del Consiglio Regionale la traccia lasciata di questa giornata è stata la consegna, ad ognuno di loro, di una copia della Costituzione Italiana e dello Statuto regionale, assieme al gagliardetto della Regione e una copia illustrata dell’"Inferno" di Dante. Un’occasione diversa dal solito di confronto, analisi e dibattito con coloro che rappresentano il nostro futuro".

Per i ragazzi dell’istituto Capitini questa è stata un’esperienza importante di formazione, l’occasione di vedere da vicino la sede istituzionale della Regione, ma soprattutto l’occasione di conoscere i meccanismi attraverso i quali nasce una legge e come si dipana il confronto tra gli amministratori. Chissà che domani, uno di loro, non possa entrare in quella sede come rappresentante della propria comunità.