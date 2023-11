Gli strumenti per riconoscere il pericolo

Fornire a chi lavora nei pubblici esercizi gli strumenti utili per riconoscere un segnale di pericolo e per prevenire dinamiche di violenza, da quella di genere a ogni altra possibile manifestazione. È l’obiettivo del secondo step di Sicurezza Vera, progetto promosso da Fipe Confcommercio e forze di polizia per incrementare il livello di consapevolezza diffusa intorno a questo tema. L’iniziativa, inaugurata lo scorso mese di maggio con una prima fase dedicata all’informazione, passa ora al momento della formazione.

Questa settimana, nella sede di Confcommercio, 30 rappresentanti di altrettanti pubblici esercizi hanno partecipato a un corso introdotto da Simona Marinai, presidente del Gruppo donne imprenditrici Fipe Pistoia e Prato, e guidato da Antonio Fusco, vice questore e dirigente divisione polizia anticrimine (nella foto). Ai gestori e dipendenti dei locali sono stati trasmessi gli strumenti più idonei per fare deterrenza attiva, per riconoscere situazioni al limite, per raccogliere e gestire eventuali richieste d’aiuto o denunce. Un focus è stato fatto, in questo senso, sull’utilizzo dell’app YouPol per le segnalazioni, sul numero di emergenza unico europeo e sui segnali che presagiscono una forma di violenza. "Adesso – commenta Marinai – abbiamo dato il via alla fase formativa del progetto con un intento preciso: diventare sentinelle della legalità e della sicurezza all’interno dei nostri locali. Per farlo, è indispensabile che il personale sia adeguatamente consapevole e abbia gli strumenti giusti per contrastare questi fenomeni".

Fusco ha evidenziato come il contrasto alla violenza di genere rappresenti un’emergenza da affrontare con un approccio condiviso tra forze dell’ordine, associazioni e cittadinanza.