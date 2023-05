Gli strumenti chirurgici che cambiarono la medicina La conferenza dello studioso Francesco Adami

Un dialogo tra il luogo e la storia, a partire da tre esclamazioni per altrettanti strumenti chirurgici che hanno cambiato per sempre la medicina, "Shock, Boom, Wow". L’appuntamento curioso e invitante con la storia è per venerdì 12 maggio alle 17 al Museo dello Spedale del Ceppo (piazza Giovani XXIII, 14) nell’ambito del programma Primavera al Museo organizzato dai Musei Civici.

Sarà Francesco Adami, studioso di storia della scienza e in particolare della storia della medicina moderna e contemporanea, a condurre una conferenza che a partire proprio dall’etimologia di quelle esclamazioni ripercorrerà parte della storia medico-scientifica europea dagli inizi del Cinquecento alla fine dell’Ottocento, affrontando la genesi di alcune scoperte che hanno rivoluzionato a fondo la nostra vita quotidiana. Quali? La circolazione sanguigna, l’anestesia totale, la chirurgia listeriana.

Accompagneranno questo affascinante percorso tre figure storiche di sanitari, i cui strumenti sono oggi conservati allo Spedale del Ceppo: si tratta di oggetti altamente significativi in grado di raccontare i cambiamenti epocali che nei secoli hanno riguardato i concetti di salute e malattia.

Anticipiamo anche la prossima conferenza che sarà quella del 18 maggio, sempre alle ore 17, al Museo civico d’arte antica, terzo piano di Palazzo comunale, in piazza del Duomo, con Marco Fagiani in veste di relatore sul tema "Pèleo Bacci, un intellettuale tra ricerca e tutela: spunti di indagine dagli archivi senesi".

L’ingresso è gratuito.

l.m.