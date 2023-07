Gli Overa aprono la serata dei Baustelle Un’affinità che promette di stupire tutti

Saranno sul palco del Pistoia Blues domani ad aprire la serata dell’esibizione dei Baustelle. Un palco prestigioso con il valore aggiunto di essere nella loro città, gli Òvera, che hanno scelto di scrivere in proprio sia la musica quanto i testi, in italiano, una scelta non facile ma che li ha premiati, stesso percorso del gruppo di Montepulciano, un legame che in stasera li vede protagonisti sullo stesso palco. 40 anni di musica per i pistoiesi e 27 per il gruppo aretino, uniti sotto il segno del Rock d’autore. Stefano Nerozzi, Andrea Signorini, Alessandro Pacini e Paolo Ferro, con la collaborazione di Pasquale Scalzi e Gabriele Gai in una serata che promette di essere indimenticabile.

Andrea Nannini