Gli esercenti sono critici "Troppi ritardi quest’anno"

Un’altra edizione del “Pistoia Blues“ è andata in archivio e come ogni anno la fine dell’evento porta con sé le inevitabili riflessioni e conclusioni, anche con fine critico-propositvo, da parte della macchina organizzativa ma anche delle imprese del centro storico. Il settore della ristorazione in particolar modo ha sempre beneficiato, nel corso degli anni, dell’afflusso turistico generato dal “Pistoia Blues“, capace di attirare migliaia di persone per ogni concerto previsto in piazza del Duomo. L’edizione 2023 ha lasciato però l’amaro in bocca agli addetti ai lavori e ad alcuni esercenti del centro cittadino.

"Il bilancio tende sicuramente ad essere negativo – afferma Paolo Boccardi della Taverna Gargantuá – e purtroppo temevo che sarebbe andata così ancor prima dell’inizio della manifestazione. Pur non entrando nel tema legato ai concerti e agli artisti coinvolti, non posso non evidenziare gli evidenti ritardi in fase di organizzazione e di definizione degli artisti e del programma. Questo ha portato ad una mancanza di atmosfera e all’assenza di una cornice “da Blues” nei luoghi limitrofi a piazza del Duomo. Per non parlare del mercato allestito in San Giovanni, che non ha richiamato in alcun modo un legame con la manifestazione musicale".

Sensazioni non positive anche da parte di Matteo Cecchi della Fiaschetteria La Pace: "Le aspettative erano basse ma i risultati lo sono stati forse ancora di più – sottolinea Cecchi –. I numeri parlano di un afflusso inferiore rispetto alle ultime edizioni e ciò ha avuto delle inevitabili conseguente sull’indotto delle imprese della ristorazione. Uno degli aspetti che poteva essere pianificato decisamente meglio è quello legato alle tempistiche. Il tardivo annuncio delle date e delle esibizioni degli artisti ha portato ad una scarsa vendita dei biglietti e al conseguente minore afflusso del turismo in città. Non ci sono state serate da tutto esaurito, anzi il giorno migliore per tutti noi è stata la ’Notte Rossa’ organizzata da Avis lo scorso 6 luglio, la quale non rientrava però nel calendario del Blues".

Secondo Francesco Becagli, titolare della Degna Tana, il Pistoia Blues è solo "uno dei tanti problemi" che riguardano centro storico cittadino. "Inutile girarci intorno, il “Blues“ – ha detto – è l’ennesimo esempio di come nella nostra città manchino completamente la programmazione, l’organizzazione e il rispetto delle regole. Io vado contro corrente, perché in quanto a numeri e clientela non posso lamentarmi di come sono andati questi dieci giorni, ma come possiamo aspettarci che il “Blues“ risollevi le attività se queste sono le prime ad agire nella più totale anarchia?".

Michele Flori