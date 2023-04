Gli arcieri del Micco crescono Arriva il maxi-torneo giovanile

Arcieri e Pistoia, un binomio vincente. Crescono gli Arcieri del Micco: 75 tesserati tra grandi e piccini, dei quali una decina di agonisti, e la possibilità di praticare sport per disabili motori e non vedenti, un bell’impianto all’aperto in via Marini e uno spazio al coperto alla palestra Frank, nuovi divisa e logo e uno sponsor sociale, Avis comunale Pistoia. Ma non solo. La società ospiterà una competizione giovanile, tutta da seguire. Domenica 30 aprile, infatti, l’impianto sportivo si vestirà a festa per la prima edizione del "Trofeo Giovanile Intraguglielmo"; occasione propizia anche per il raduno di tutti i gruppi giovanili di Fitarco Torcana e la cerimonia ufficiale di presentazione. Dopo la competizione nazionale tenuta allo stadio Melani l’anno passato, ecco questo evento a carattere regionale. "Gli Arcieri del Micco daranno vita a uno splendido appuntamento, che porterà tanti giovanissimi arcieri nella nostra città – ha asserito l’assessore allo sport del Comune di Pistoia Alessandro Sabella, nel corso della conferenza stampa di presentazione –. Il tiro con l’arco è uno sport emergente e al quale l’amministrazione comunale pistoiese dà tutto il supporto possibile. Ospitare iniziative come questa aiuta il turismo sportivo, un tipo di turismo che negli ultimi due anni è cresciuto a Pistoia". "Questa gara significa portare molti giovani a gareggiare – ha aggiunto Alfredo Vettori, il presidente della società –. Abbiamo deciso d’intitolare il trofeo a Salvatore Intraguglielmo, recentemente scomparso, per onorare il suo impegno nei confronti dei giovani arcieri. La realtà degli Arcieri del Micco è fatta di numerosi appassionati e atleti. Sono molti quelli che si avvicinano a questa disciplina sportiva, venendo a provare. Il percorso prevede un corso di primo livello, terminato il quale si può decidere di entrare stabilmente nella nostra compagnia". "Siamo felici di unire il nostro nome agli Arcieri – hanno chiosato Igli Zannerini per Avis Pistoia e Federico Giatti per Verisani, uno degli sponsor –. È una realtà positiva, in forte crescita".

Gianluca Barni