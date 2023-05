Gli anziani chiedono più medici Ma i bandi dell’Asl vanno deserti

I medici di famiglia scarseggiano, le visite si fanno su prenotazione, anche le segretarie negli ambulatori sono troppo oberate di lavoro, gli utenti, specialmente gli anziani, hanno difficoltà a usare i mezzi informatici. Sono alcuni dei problemi al centro dell’incontro organizzato dall’Auser di Montale sulla situazione della sanità pubblica territoriale che ha visto un confronto, al Nuovo Centro Nerucci, tra un platea di cittadini, molti dei quali anziani soci dell’Auser, con la direttrice della Casa della Salute Silvia Mantero, il coordinatore dei medici di famiglia di Agliana e Montale, dottor Massimo Meacci, e uno dei medici di famiglia di Montale, la dottoressa Franca Leoni. Presente anche l’assessore al sociale del Comune. E’ stato un dialogo franco e costruttivo. Da parte dei cittadini nessuna voglia di fare polemica, massimo rispetto per il lavoro faticoso dei medici, ma anche una chiara richiesta di un rapporto più diretto col dottore e di un impegno a risolvere le criticità. "C’è un problema di carenza dei medici – ha detto Silvia Mantero – l’azienda è disponibile ad assumere, ma spesso i bandi vanno deserti, bisogna fare una riforma della sanità territoriale. Anche il Pnrr mette in campo delle risorse, ma non vogliamo costruire cattedrali nel deserto e poi il problema è il personale che non si trova. La sfida è ottimizzare le risorse che abbiamo, la casa di comunità dovrebbe essere una struttura aperta sempre per i bisogni non urgenti in modo da alleggerire il pronto soccorso". Mantero e Meacci hanno messo in evidenza come la pandemia abbia costretto a utilizzare mezzi informatici che si sono rivelati utili come le ricette elettroniche. "Anche le visite su appuntamento – sostiene Meacci – dapprima hanno suscitato perplessità, ma poi si è visto che riducono le file e anche la app MilleBook permette di inviare al medico esami e controlli di rouitine evitando di andare in ambulatorio". Dalla platea degli utenti si sono però venute testimonianze di difficoltà a usare le app, di tempi lunghi nelle prenotazioni delle visite e anche nella redazione delle ricette. Per non parlare delle attese per certi esami diagnostici come la risonanza. "Per un anziano avere una prenotazione dopo un mese a Figline Valdarno o a Empoli - ha fatto notare il presidente dell’Auser Franco Pessuti – può essere un problema" "Siamo costretti ad andare al Cup ogni dieci giorni – ha segnalato una cittadina – per vedere se è possibile prenotare un esame a distanza di tre mesi".

Giacomo Bini