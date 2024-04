’Gli angeli del bello’ sbarcano pure a Pistoia

Anche Pistoia ha i suoi Angeli del Bello. Nella mattinata di ieri, in Piazzetta Sant’Atto, è stato infatti presentata la nuova associazione che, sulla scia di molte altre città toscane, presto si mobiliteranno per dare una mano attiva alla pulizia e al decoro di molte aree cittadine. L’Associazione Angeli del Bello pone le sue radici a Firenze, luogo in cui vide la luce per la prima volta nel 2010. Da lì in avanti numerosi gruppi si sono formati in moltissime città italiane e toscane, tra cui anche Pontassieve, Scandicci, Bagno a Ripoli e molte altre, sbarcando adesso anche a Pistoia. La neo presidente è Cecilia Bassi, ma sono numerose le figure che ricoprono incarichi all’interno del consiglio direttivo, in cui figurano il vice presidente Filoni, la tesoriera Stefania Innocenti e i Daniela Coppi, Stefania Di Biase e Luciano Agostiniani. "Siamo lieti ed orgogliosi di presentare alla cittadinanza la nostra associazione - sottolinea Cecilia Bassi - che sarà aperta a collaborazioni con scuole ed altre associazioni di volontariato. Uno dei nostri obiettivi è quello di aprirci al confronto con altre parti per la cura del territorio pistoiese".

La mattinata di ieri si è aperta con un’attività di micropulizia tra alcune vie del centro storico come Via Palestro, Via del Can Bianco e Via Roma fino ad arrivare in Piazzetta Sant’Atto in corrispondenza del Giardino di Cino. La piazza in questione rappresenta un nodo particolarmente spinoso, in quanto è spesso soggetta ad atti vandalici e murales, che non permettono ad uno degli angoli più belli del centro storico pistoiese di emergere come dovrebbe. "Siamo felicissimi che Pistoia abbia intrapreso questo percorso - ammette Alessandra Zecchi, presidente degli Angeli del Bello di Firenze -. Ciò significa che l’approccio rispettoso e civile e la difesa della bellezza cittadina si sta facendo rapidamente largo. Fin dai primi attimi ho percepito un entusiasmo contagioso e grande voglia di rimboccarsi le maniche". Nemmeno il tempo di iniziare e sono già molte le iniziative che l’associazione Angeli del Bello ha messo in calendario. Per il 4 maggio è in programma un camminpulendo in Piazza della Resistenza, con caccia al tesoro in occasione dei "Sabati del Decoro". Nella mattinata di giovedì 18 maggio invece i volontari saranno presenti presso il Palazzo Comunale assieme ai Maestri del Lavoro.

