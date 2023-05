Gli agenti delle volanti salvano un airone sulla via Pratese

Una volante della Questura di Pistoia ha recuperato un bellissimo esemplare di airone cenerino. Il salvataggio è avvenuto la notte martedì. L’animale, infatti, passeggiava spaesato lungo la via Pratese, senza riuscire a spiccare il volo, correndo così il concreto rischio di essere travolto o investito dai veicoli in transito. Gli agenti delle volanti sono riusciti a recuperare il volatile con l’aiuto della giacca e lo hanno messo al sicuro in attesa di poterlo consegnare al responsabile di turno dell’Asl di Firenze competente per la fauna selvatica