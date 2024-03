Gli acquerelli di Andreini alla villa Smilea

Una mostra di acquerelli di Mauro Andreini, in corso alla villa Smilea fino al 15 marzo, permette di compiere un viaggio nei "vecchi posti di provincia" in una ricerca sul filo della memoria dei luoghi che non ci sono più come le botteghe-emporio dove si trovava di tutto, i campetti di calcio polverosi e stretti, le autoofficine dove si aggiustava di tutto, dalla bicicletta al camion, le piste da ballo e le vecchie locande. Si tratta di un mondo scomparso, ormai esistente solo nei ricordi di chi l’ha visto, magari in età infantile, che rivive nelle opere di Mauro Andreini in modo così riconoscibile da farlo apparire familiare.

Non sono opere realistiche perché si tratta di luoghi immaginati, ma che corrispondono perfettamente a luoghi veri che in un tempo passato da qualche parte sono esistiti. Inevitabile un po’ di nostalgia in questa ricostruzione fantastica di una realtà estinta ma l’intento non è di mostrare un eden perduto ma di documentare un patrimonio interiore di molti di noi, depositato inconsciamente dalle esperienze fatte da bambini oppure grazie ai racconti di persone più grandi. L’architetto e pittore Andreini ha scelto per la villa Smilea la serie dei vecchi posti di provincia tra i vari soggetti della sua produzione pittorica proprio perché è quella che più immediatamente fa riconoscere a tutti qualcosa del passato comune di ogni comunità paesana. L’inaugurazione della mostra è avvenuta alla presenza del vice-sindaco di Montale Emanuele Logli ed è stata preceduta da una conversazione dell’autore con l’architetta Donatella Duccini e con il giornalista Giacomo Bini. La mostra resta aperta fino al 15 marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 18 (Informazioni in biblioteca).

Giacomo Bini