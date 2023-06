Gli abiti di Diddi per il Cicognini

Abiti da sera firmati dalla nota stilista aglianese Cinzia Diddi per le 35 coppie che hanno partecipato alla ‘Festa di fine anno’ del Convitto Cicognini di Prato. Cinzia Diddi abita ad Agliana e ha la ditta a Prato e quest’anno è stata incaricata di occuparsi dello stile e dell’immagine degli studenti del Cicognini. Ha realizzato abiti su misura e disegnati appositamente per l’occasione. "Il dirigente scolastico, Tiziano Nincheri – racconta Cinzia Diddi - dopo aver ascoltato il volere dei ragazzi ha dato il via all’organizzazione dell’evento. Il colore scelto da loro è l’azzurro e il blu, che io ho chiamato "azzurro crepuscolare" e "blu crepuscolare" e concretamente ho cercato di ricreare quelle tonalità tipiche del crepuscolo, che è l’arrivo della sera, la chiusura della giornata, in questo caso, la fine degli studi".