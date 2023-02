"Giustizia più efficiente, un impegno di tutti"

L’obiettivo di una giustizia effettiva ed accessibile a tutti è ancora lontano da poter essere raggiunto, a Pistoia, come altrove, ma in questi difficili anni, dopo la prima emergenza della pandemia anche questo settore ha dovuto trovare strade diverse, che hanno accelerato la modernizzazione delle procedure e l’uso più frequente delle tecnologie. E’ questo il quadro che la riconfermata presidente dell’Ordine degli avvocati di Pistoia, Cecilia Turco, dà dell’amministrazione della giustizia nella nostra provincia.

Presidente, una rinnovata responsabilità, in questo periodo di post pandemia, che ha creato non poche difficoltà anche al vostro lavoro.

"Una responsabilità, ma anche un grande onore che condivido con dieci colleghe e colleghi che hanno ricevuto la fiducia di molti iscritti al nostro Ordine. Sei membri su undici sono al primo mandato e posso dire che il nostro Consiglio rappresenta un pò tutta l’Avvocatura per genere, età , esperienza e settori di competenza. La pandemia ha creato difficoltà umane, professionali, economiche, ma ci ha costretti a trovare dentro di noi le risorse per dare nuove prospettive alla professione, nonché ad accellerare il processo di modernizzazione".

Quali sono, a suo avviso, le sfide da affrontare in tema di giustizia per quello che riguarda il nostro territorio?

"Le questioni sono nazionali: il servizio della Giustizia deve veramente essere accessibile a tutti ed il linguaggio più facilmente comprensibile. La tutela dei diritti di ogni persona deve espandersi in tutti gli ambiti corrispondendo a una sempre continua diffusione della cultura della legalità che impone anche l’adempimento dei propri doveri. Noi insisteremo anche con iniziative pubbliche per far comprendere come in questo contesto la funzione dell’avvocato sia indispensabile alla diffusione di tale cultura".

E quali le criticità nella gestione delle cause?

"Carenza di personale amministrativo che vanifica le iniziative del legislatore volte a rendere più efficiente il servizio, distacchi e riduzioni di carichi di lavoro per i magistrati, senza previsioni di nuovi ingressi, che ritardano la definizione delle cause, processo di informatizzazione non ancora del tutto compiuto (penso al settore del Giudice di pace che molto interessa il singolo cittadino), problematiche sulla edilizia giudiziaria. L’impegno dei vertici giudiziari è spesso reso vano da percorsi ad ostacoli della burocrazia. Possiamo dire, però, che nel nostro Tribunale molti passi in avanti sono stati fatti e l’impegno dei dirigenti giudiziari ed amministrativi ha portato ad un netto miglioramento in termini di efficienza anche grazie alla collaborazione con l’avvocatura sia istituzionale che nelle espressioni associative. Dobbiamo migliorare in alcuni settori come il giudice di pace, ufficiali giudiziari, tempi più celeri nelle cause di lavoro, settore strategico".

Come è cambiato, in questi difficili anni, il vostro lavoro?

"In tempi recenti con la pandemia sono venuti meno i rapporti umani, talvolta indispensabili per la soluzione e la conoscenza dei problemi, ma già da qualche tempo, purtroppo la figura dell’avvocato è stata svilita e ridotta spesso a figura caricaturale".

Agli aspiranti avvocati, quale consiglio darebbe?

"Di ricordarsi che siamo l’ultimo baluardo di difesa per chi si affida a noi e quello di non assuefarsi alle ingiustizie".

M.V.