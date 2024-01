Giù nel fiume con la moto. Giovane ferito

Un serio incidente motociclistico si è verificato in località Stabiazzoni, sulla strada statale 64. Il luogo si trova circa a metà strada tra il bivio per Spedaletto e San Pellegrino al Cassero. Un trentunenne in viaggio con un gruppo di amici ha urtato il guard rail nell’effettuare una curva, volando letteralmente nel fiume sottostante da un dislivello di circa otto metri. L’impatto con la barriera stradale in ferro posta sul ponte ha fatto si che perdesse il controllo del mezzo precipitando nel vuoto e atterrando nel letto del fiume. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Stazione Appennino del Soccorso Alpino Speleologico Toscano, di stanza a San Marcello Pistoiese, che hanno soccorso il malcapitato caricandolo su una barella e trasferendolo a livello stradale, dove è stato preso in consegna dai volontari della Croce Verde di Pistoia sopraggiunti sul posto. Gli stessi hanno poi consegnato l’infortunato agli operatori dell’elisoccorso Pegaso, atterrato nel piazzale della Stazione di Servizio Tamoil, vicino al bivio che conduce al Passo della Collina, che hanno provveduto a trasferirlo al Cto dell’ospedale di Careggi per le cure del caso. L’uomo, nonostante l’impatto, è rimasto sempre cosciente e i traumi, nonostante siano numerosi, non inducono a pensarlo in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche automedica e Vigili del Fuoco. Sono numerosi gli incidenti che si verificano nel tratto tra il traforo della Collina e l’abitato di Ponte della Venturina, già in territorio emiliano.

Andrea Nannini