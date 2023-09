Gita a Greccio e Ginnastica gratis ad Agliana: l'offerta di Auser

Ginnastica gratis e una gita a Greccio, sono le due proposte dell’Auser di Agliana. La gita si svolgerà domenica 17 settembre, a Greccio (con visita al convento dove nel 1223 San Francesco realizzò il primo presepe della storia), lago di Piediluco e cascata delle Marmore, con Capviaggi tour operator. Ritrovo alle 6.30 nel parcheggio davanti alla Casa della salute, rientro in serata. Il corso gratuito di ginnastica viene organizzato grazie al contributo di Far.com-Farmacie comunali pistoiesi e propone corsi di ginnastica dolce per adulti e anziani dal 3 ottobre al 15 dicembre. I corsi si terranno il martedì e venerdì mattina, dalle 9 alle 9.45 e dalle 10 alle 10.45 nella sala soci Coop di Agliana. "L’iniziativa – fa sapere il segretario Auser di Agliana Lauro Bartolini – è stata resa possibile dal fatto che Auser Agliana con questo progetto ha vinto un bando indetto da Far.com di Pistoia e ha riversato il totale importo ottenuto, 1.100 euro, in questo progetto a favore dei cittadini aglianesi". Ci sarà uno staff specializzato in scienze motorie che seguirà i partecipanti. E’ obbligatorio un certificato medico sportivo non agonistico, rilasciato da un medico sportivo o dal medico curante. Auser ha stipulato una convenzione con un centro medico specializzato.

I partecipanti al corso dovranno essere o diventare soci Auser, in modo da essere coperti da polizza assicurativa stipulata dall’associazione. Massimo 40 partecipanti, suddivisi in due turni. Sia per la gita che per i corsi di ginnastica, per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede Auser (in via Roma presso il Caaf Cgil), oppure contattare la presidente Patrizia Esposito (in foto insieme a Lauro Bartolini) al 349.4717404.

Piera Salvi