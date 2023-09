Giro panoramico delle colline con le Ferrari Aperte le iscrizioni all’ottava edizione del ritrovo

La scuderia Ferrari club di Agliana organizza per domenica 10 settembre l’VIII ritrovo Città di Quarrata, con il patrocinio del Comune di Quarrata: giro panoramico attraverso le colline del Montalbano, ricco di borghi medievali, Villa La Magia e la campagna che fa da cornice. Tappa alla Fattoria Betti che produce vino e olio di oliva. I titolari offriranno l’aperitivo. Ritrovo alle 8.30 in piazza Risorgimento a Quarrata, con colazione al Bar Grazia. Alle 10 partenza, alle 13 pranzo al Cavallino rosso di Valenzatico, quindi consegna ai partecipanti di un ricordo da parte delle autorità di Quarrata. Per confermare la partecipazione, telefonare entro il 5 settembre a questi numeri: Franco 338.9346219, Alessandro 392.9579790. Possono partecipare anche i non possessori di Ferrari.