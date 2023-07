"Giro illegale di aziende" Condannati padre e figlio

Arriva a distanza di 14 anni dalle indagini della Finanza e della Mobile di Firenze dirette dalla Dda, e a oltre 7 dall’inizio del processo, la sentenza del Tribunale (presidente Fabio Gugliotta, giudici Gian Maria Faralli e Valeria Vecchio) sul vorticoso giro di acquisizione di aziende in crisi, tra cui diverse ditte tessili di Prato e Montemurlo. Aziende le cui gestioni – dopo i sostegni economici offerti all’inizio – venivano assorbite dal gruppo di acquirenti. Anche – per l’accusa – con minacce, estorsioni e violenze, spedizioni punitive per azzerare proteste dei dipendenti e rivendicazioni sindacali. Contestata l’associazione a delinquere semplice, più estorsione e possesso di armi, aggravati dal metodo mafioso. Il tribunale però non ha riconosciuto questa ultima aggravante sollecitata dal pm Giulio Monferini che aveva chiesto pene più elevate. La decisione del Tribunale risulterà decifrabile con le motivazioni. Deposito entro 90 giorni.

Condanne per i due principali imputati: a Benedetto D’Innocenzo 16 anni, 7 mesi e 6520 euro di multa, per il figlio Diocrate 10 anni, 15 giorni e 4060 di multa. Condannati anche Giuseppe Caimano (3 anni e 8 otto mesi, 500 euro), Giuseppe Laurenza (2 anni e 6 mesi, 600 euro), Leonilde Marcello (3 anni e 4 mesi, 350 euro). E condanna al pagamento delle spese processuali e delle parti civili. Per i D’Innocenzo, Marciello e Caimano interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Benedetto D’Innocenzo interdizione legale per l’esecuzione della pena. D’Innocenzo padre e figlio inabilitati all’esercizio di impresa commerciale e a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per 6 anni il primo, 4 anni e mezzo il secondo; incapacità di trattare con la pubblica amministrazione e interdizione da funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria (per 2 anni e mezzo e 1 e mezzo), interdizione dall’ufficio di componente di commissione tributaria e (il solo Benedetto) dai pubblici uffici per 2 anni e mezzo. Condannati, i D’Innocenzo a rifondere le parti civili (Ricciardi, Pecorari, Mami International Srl) e a risarcire i danni morali (Ricciardi, Pecorari e Risoli) con 30mila, 15mila e 5mila euro. E al pagamento – provvisionale – di 283mila euro alla curatela della società fra Ricciardi, Pecorari e Mami International srl. Poi alcune assoluzioni, non doversi procedere o prescrizioni. Il processo ha riguardato inoltre una presunta evasione fiscale: 20 milioni circa tramite "società cartiere" che avrebbero emesso fatture false pro aziende tessili. Queste le contabilizzavano generando falsi crediti d’imposta, impiegati per pagare i tributi.

Nel 2011 una decina di arresti. Benedetto D’Innocenzo, settantenne della provincia di Caserta, residente a Quarrata, era ritenuto vicino a clan camorristici campani (Ligato, Russo, Bardellino). D’Innocenzo jr. era titolare, all’epoca, delle aziende nate dal "Gruppo Flowers" di Montemurlo. Tra le vittime del gruppo che secondo la Dda agiva con metodi tipici della camorra, un sindacalista Cgil di Prato, ora in pensione, minacciato da Diocrate (luglio 2010). Obiettivo, fargli modificare la linea sindacale in senso favorevole al gruppo facente capo ai due D’Innocenzo, già Gruppo Tessile Flowers srl trasformato in modo fittizio in "Fabries", "Sun Textile", "Blu Textile", "Sky Textile", sede operativa a Montemurlo. ll sindacalista aveva convinto i dipendenti a rivolgersi all’ispettorato del lavoro, convocato la commissione per far pagare ai committenti gli stipendi che D’Innocenzo non pagava, denunciato l’imprenditore per appropriazione indebita del Tfr. E stava predisponendo istanza di fallimento. Indagini partite nel 2009 dalla denuncia di una vittima, un imprenditore di Castelfiorentino, Giuseppe Ricciardi, assistito dall’avvocato Francesco Bevacqua. Titolare di un’impresa di articoli da giardino, si era rivolto a D’Innocenzo. Denunciò un colpo di pistola contro l’auto. E perse la gestione dell’attività.

giovanni spano