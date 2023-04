"Giro giro tondo" la mostra di Elisa De Michele Le opere che raccontano i sogni dei bambini

Nuova mostra alla Pasticceria Bohero (Corso Silvano Fedi, 59) che da venerdì (fino al 5 maggio) per il ciclo "In arte Bohero" ospita le opere dell’artista Elisa De Michele. Diciassette le illustrazioni che andranno a comporre la mostra dal titolo "Giro giro tondo" a raccontare attraverso l’immaginario dei bambini l’unica regola da rispettare e cioè che nessun sogno è impossibile. "Ognuno di noi da bambino ha sognato almeno una volta di essere una fata, un pirata, un pilota, una ballerina un mago o un astronauta – è l’introduzione alla mostra -. Al punto da poter scegliere ogni giorno d’essere chiunque volessimo diventare semplicemente giocando. Ed Elisa lo sa bene perché sono stati proprio i suoi bambini a ricordaglielo. È così che attraverso i loro occhi, una barchetta di carta diventa magicamente una nave pirata, una scatola di cartone comincia a volare come fossero due ali in cielo e le ombre su un lenzuolo steso al sole, nascondono una porta per entrare in altri mondi". Classe 1983, diplomata all’Istituto d’arte della città e poi laureata in design a Firenze, Elisa De Michele è da sempre appassionata d’arte e in particolare alle illustrazioni per bambini. Del 2015 l’uscita del libro "Amore zucchero e Fantasia" pubblicato dalla Franco Angeli , di cui Elisa è illustratrice; sempre in quell’anno prende forma la sua passione per il cake design. Collabora con la Sartoria Musicale di Damiano Innocenti per le copertine dei brani musicali ed è autrice del recente murales lungo cinque metri dal titolo "Giak nuotatore volante", dipinto alle piscine Cogis in ricordo del pilota e nuotatore Giacomo di Napoli. La mostra inaugurerà alle 18.30. Ingresso libero.

