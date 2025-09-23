Giro di spaccio in via Landini. Denunciato il pusher minorenne. Ma la rete potrebbe allargarsi

Denunciato un giovane spacciatore di 17 anni grazie al lavoro della squadra dei carabinieri di Buggiano al comando del maresciallo Lorenzo Guidotti. A complimentarsi su Facebook è il sindaco Daniele Bettarini. L’adolescente è stato denunciato a piede libero e preso in carica dalla Procura dei Minori. Nessun provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Continuerà a stare a casa, con la famiglia, in attesa del giudizio. Il ritrovo era in una piccola area a verde, in via Landini, in prossimità della Coop. Il quantitativo di marijuana e hashish sequestrato erano 100 grammi pronti per il consumo. Ma i militari dell’Arma hanno ricostruito le modalità e hanno capito che si tratta di un sistema di vendita cosiddetto dall’ingrosso al dettaglio. In pratica, con ogni probabilità il ragazzo comprava da pesci più grossi di lui per rivendere ai piccoli consumatori.

Il dato sconcertante di certi giri è quello dell’età media che si abbassa vertiginosamente. Talvolta le forze dell’ordine si trovano di fronte a pusher quattordicenni. In questa area, da quasi tre mesi, ogni sera si raduna col favore del buio un gruppetto di balordi. I residenti della zona avevano notato e segnalato il movimento sospetto. Il primo cittadino stesso aveva sollevato il problema dell’aggregazione giovanile sregolata nelle ore notturne. Così, i carabinieri hanno vigilato l’area per giorni e individuato il losco giro di sostanze stupefacenti. Il 17enne, mente del gruppo, era già noto alle forze dell’ordine e residente a pochi metri dal luogo dello smercio. Sequestrato il cellulare con il quale lo spacciatore prendeva accordi per la vendita delle droghe a moltissimi altri giovani della Valdinievole, ora segnalato alla Prefettura.

I telefonini sono il principale strumento di vendita utilizzato dai pusher che se ne servono come se si trattasse di una vera e propria piattaforma in rete. Ecco perché i carabinieri consigliano ai genitori di controllare sempre i device dei figli. Il ragazzo compirà 18 anni tra un mese. In ogni caso, se dovesse andare in tribunale da maggiorenne, verrà giudicato e trattato secondo le norme vigenti per i minorenni. Il reato è stato infatti commesso prima del raggiungimento della maggiore età.

Giovanna La Porta