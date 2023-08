Giro della Toscana, un successo Cuore e gambe per la super sfida nel ricordo commosso del "Ballero"

di Antonio Mannori

PIANA

Il Giro della Toscana femminile ha vissuto ieri una bella giornata di successo in provincia di Pistoia, per la partenza grazie al sindaco di Quarrata Gabriele Romiti ed al vice Patrizio Mearelli, per l’arrivo presso la Rocca di Serravalle Pistoiese con il primo cittadino Piero Lunardi e l’assessora allo sport Benedetta Vettori. La soddisfazione dei due sindaci e dei loro collaboratori, quella del patron del "Giro" Brunello Fanini, è stata espressa nelle parole che hanno pronunciato al ritrovo di Quarrata. Non meno importante e significativo l’omaggio che la tappa pistoiese ha voluto dedicare a Franco Ballerini, grande uomo, campione ed apprezzatissimo commissario tecnico della nazionale azzurra con lo speciale traguardo volante a Casalguidi di fronte al murales che lo ricorda.

È stato bello ricordarlo perché il "Ballero" ha dato tantissimo al ciclismo, e la Piana pistoiese e il territorio attorno a Quarrata con il circuito percorso per cinque volte, ha accolto positivamente la gara seppur in giorno feriale. Serravalle Pistoiese ha ospitato infine con entusiasmo l’arrivo e per la Valdinievole non poteva finire nella maniera migliore con il successo della lituana Rasa Leleivyte atleta della formazione toscana Aromitalia Vaiano che da molti anni risiede a Montecatini Terme. L’esperta e bravissima Leleivyte (classe 1988) ha regolato la brillante Alessia Vigilia, Magri, Richoud, De Vallier, Armitage, Carbonari, Kolesava, Wilkos, al termine di un arrivo frazionato per l’erta finale con lo spunto irresistibile di Rasa. In classifica generale la nuova leader del Giro della Toscana è Alessia Vigilia della Top Girls Fassa Bortolo che era stata la migliore tra le italiane anche nel cronoprologo di Campi Bisenzio, e che comanda la graduatoria con 5" sulla Wilkos e 6" sulla Leleivyte. In tema di ciclismo il sindaco di Quarrata Romiti ha annunciato che sabato 2 settembre alle ore 18 verrà intitolata nel corso di una cerimonia, la pista ciclabile a Fabrizio Fabbri un gran bel campione di ciclismo nato a La Ferruccia e la cui famiglia risiede da anni a Quarrata. La zona della pista ciclabile, quella della rotonda di via Firenze incrocio con via Chiti. Domani per il "Toscana donne" terza tappa con partenza ed arrivo a Segromigno in Piano di 117 con partenza a mezzogiorno ed anticipata dal ricordo di Michela Fanini con la celebrazione di una Santa Messa nella chiesa di Segromigno e la visita dell’intera carovana presso la tomba dove Michela riposa.