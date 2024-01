Se ne è andato Giovanni, gigante buono. Una vita per aiutare gli altri alla Croce Verde

Pistoia, 10 gennaio 2024 - Il sorriso e quella volontà di fare sempre qualcosa di importante per il prossimo si è spento la scorsa notte, per sempre, sul volto di Giovanni Palmerani che, dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia, è scomparso all’età di 62 anni, compiuti nel dicembre scorso. Lascia la moglie Claudia, e la sorella, che ha sempre avuto al suo fianco in questa ultima parte della sua vita ma, intorno a loro, non è certo mai mancato l’affetto di amici e conoscenti. Come, per esempio, il famoso gruppo del "Mitico turno del giovedì sera" divenuto addirittura uno stemma da esibire. Giovanni Palmerani, infatti, per moltissimi anni è stato un volontario della Croce Verde di Pistoia, e proprio lì, ha conosciuto quella che poi sarebbe divenuta sua moglie: era uno dei formatori dell’associazione, cioè coloro che tengono le lezioni dei corsi di primo soccorso aperti alla cittadinanza per fornire le basi di come ci si comporta in situazioni di emergenza, e anche per questo era molto conosciuto in città.

"Ha iniziato la sua attività alla Croce Verde a metà degli anni Novanta – ricorda Gloriano Pastorini che parla a nome dei 19 componenti del turno del giovedì sera – e dopo poco tempo, col suo carisma e la voglia di rendersi utile al prossimo, è passato al ruolo di formatore: era tra i più bravi, benvoluti e complice la sua imponente stazza tutti quanti lo chiamavano il "Gigante buono". Faceva parte di questo gruppo del turno del giovedì: stavamo insieme alla sede centrale dalle 20 a mezzanotte e, quando non c’erano emergenze, si rideva e si scherzava, si cenava assieme. D’inverno facevamo le caldarroste fuori dalla sede, oppure a mangiare una pizza in compagnia. Una vera amicizia che, poi, proseguiva anche fuori dal servizio: un amico che ci mancherà davvero tanto".

Fino a qualche anno fa, Giovanni Palmerani gestiva assieme alla sorella la tabaccheria in via di Valdibrana mentre l’ultima occupazione era in una azienda a Prato. "Anche tutta la nostra associazione si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore – ci tengono a far sapere dalla Croce Verde con, in testa, la presidente Stefania Tolve – Giovanni è stato un grande volontario ed una grande persona al nostro fianco fino a poco prima dello scoppio del Covid: in questi anni ha permesso a tante persone di avvicinarsi al nostro mondo dimostrando sempre serietà, professionalità e umanità". Palmerani sarà esposto da questa mattina alle Cappelle del commiato della Croce Verde in Sant’Agostino, mentre le esequie saranno celebrate domani alle 10 alla chiesa di San Michele alle Casermette, nel quartiere dove viveva ed era conosciutissimo. Alla moglie Claudia ed a tutta la famiglia le condoglianze anche da parte della nostra redazione.