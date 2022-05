Giovanissimi studenti-imprenditori si sfidano per il Trofeo Eye

Pistoia, 9 maggio 2022 - Domani sarà il giorno della grande sfida per i futuri giovanissimi imprenditori di Pistoia: gli studenti di 16-18 anni dell’ITT statale “Fedi-Fermi” che hanno partecipato al Programma Eye Ethics and Young Entrepreneurs, si confronteranno tra loro proponendo a una giuria di esperti le proprie idee di impresa. La proposta che sarà giudicata più innovativa, ma concreta ed etica, sarà accompagnata fino alla creazione della start up. Il contest si svolgerà a partire dalle 10 nella sede di Confindustria Toscana Nord il cui gruppo Giovani Imprenditori ha sostenuto l’associazione ARTES, organizzate del programma EYE. Partner dell’iniziativa è anche il gruppo Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro con il patrocinio del Comune di Pistoia. I giovani studenti degli ultimi anni del Fedi Fermi, hanno imparato in parallelo al loro corso di studi a ideare una proposta imprenditoriale di successo grazie al supporto di professionisti e imprenditori del settore. Poi hanno sviluppato la loro idea e sono pronti a presentarla e a candidarla a migliore dell’anno per poter essere accompagnati fino alla realizzazione della start up. “Il Progetto Eye punta proprio a questo – spiega il direttore di Eye Luca Taddei -: insegnare agli studenti di oggi le basi per l’imprenditoria etica e sviluppare il loro germe imprenditoriale, supportandoli nella realizzazione del loro sogno già in età scolastica. Alcune delle idee proposte negli anni precedenti dai ragazzi delle province di Prato, Città metropolitana di Firenze e appunto Pistoia sono diventate start up e poi aziende di successo, con giovani di 24 anni già imprenditori che hanno potuto assumere altri giovani come loro”. Gli studenti dell’edizione 2022 di Pistoia hanno preparato le loro idee imprenditoriali accompagnandole con un business plan completo, uno studio del mercato, la valutazione della fattibilità e del sostegno economico. A contendersi il Trofeo ...